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21 Aralık: En uzun gece Sinop'ta yaşanacak

Bugün internete girenleri Google'ın bir sürprizi karşıladı. 21 Aralık olması nedeniyle Google 21 Aralık En Uzun Gece olması ve kış gündönümü nedeniyle bir Doodle hazırladı. Peki 21 Aralık'ın merak edilenleri nedir? 21 Aralık nedir? 21 Aralık'ta ne oluyor? 21 Aralık neden en uzun gece? Ekinoks nedir? 21 Aralık en uzun gece mi? 21 Aralık'ın özelliği nedir? 21 Aralık kışın başlangıcı mı? Kış gündönümü nedir? En uzun gece hangi şehirde yaşanacak? Yaz gündönümü nedir?

21 Aralık: En uzun gece Sinop'ta yaşanacak
KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

GOOGLE'DAN BUGÜNE ÖZEL DOODLE
Dünyaca ünlü arama motoru Google'da 21 Aralık olması nedeniyle bir doodle hazırladı. İnternete girip arama yapanlar Google'ın bugüne özel hazırladığı Doodle'la karşılaşıyor.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

EN UZUN GECEYİ SİNOP YAŞAYACAK
Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak. Ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

İSTANBUL 21 ARALIK
Güneşin doğuşu: 08.27
Güneşin batışı: 17.40
Gece süresi: 14 saat 47 dakika 
Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika
En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;
Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.
En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat
Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

 
Etiketler; #21 aralık #ekinoks
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