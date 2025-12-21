21 Aralık Eskişehir su kesintisi: Eskişehir’de sular ne zaman gelecek?

Eskişehir’de günlerdir etkili olan su kesintisine ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü’nden yeni açıklama geldi. İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde D4 deposunu besleyen ana hatta 19 Aralık Cuma akşamı meydana gelen arıza nedeniyle kent genelinde birçok ilçeye su verilememişti.

ESKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu arıza 20 Aralık Cumartesi günü giderildi. Ancak ana depo ve şebeke hatlarının uzun süre boş kalması nedeniyle sistemde hava basıncı oluştuğu, bu durumun bazı bölgelerde düzenli su akışını geciktirdiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle Batıkent ve Çamlıca mahallelerinde su kesintisinin sürdüğünü, ekiplerin sahada hava basıncı oluşan noktaları tek tek tespit ederek suyun hatta kademe kademe verilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

ESKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, basıncın dengelenmesiyle birlikte suyun tam kapasiteyle şebekeye ulaşmasının yaklaşık 3–4 saat süreceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Alo 185 çağrı merkezinin 7 gün 24 saat hizmet verdiği ancak yoğun talep nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşanabildiği hatırlatıldı. ESKİ, su kesintisinden etkilenen vatandaşlara gelişmelerin düzenli olarak duyurulacağını bildirdi.