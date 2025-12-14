21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor: İşte MGM'nin kar beklediği şehirler listesi

Yılın son haftalarına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölümünde kışın sert yüzü görülmeye başlandı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı güncel 5 günlük hava tahmin raporunuyenileyerek, 15 Aralık Pazartesi ve 16 Aralık Salı tarihlerinde toplam 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği konusunda uyarıda bulundu.

Bolu

Kastamonu

Çankırı

Yozgat

Niğde

Kayseri

Tokat

Sivas

Gümüşhane

Erzincan

Bayburt

Bingöl

Erzurum

Muş

Bitlis

Artvin

Nevşehir

Hakkari

Van

Ağrı

Iğdır

