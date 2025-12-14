21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor: İşte MGM'nin kar beklediği şehirler listesi
Yılın son haftalarına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok bölümünde kışın sert yüzü görülmeye başlandı
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı güncel 5 günlük hava tahmin raporunuyenileyerek, 15 Aralık Pazartesi ve 16 Aralık Salı tarihlerinde toplam 21 şehirde hafif ve orta şiddette kar yağışı görüleceği konusunda uyarıda bulundu.
Bolu
Kastamonu
Çankırı
Yozgat
Niğde
Kayseri
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Bingöl
Erzurum
Muş
Bitlis
Artvin
Nevşehir
Hakkari
Van
Ağrı
Iğdır