21 yaşındaki genç kaldığı yurtta ölü bulundu

Olay, Zonguldak’ta meydana geldi. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç; kaldığı yurtta ölü bulundu.

21 yaşındaki genç kaldığı yurtta ölü bulundu
Editör: Yağmur Biçen
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Doğan Karadoğan'ın tuvalette uzun süre kalması üzerine, oda arkadaşı endişelenerek durumu görevli memura bildirdi.

Görevli memurun Karadoğan’a ulaşamaması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

CANSIZ BEDENİNE TUVALETTE ULAŞILDI

ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvalet kapısını kırarak açtıklarında Karadoğan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Karadoğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karadoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik Spor Müdürü Hakan Yüksel de olay yerine geldi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# KYK yurt # ölü bulundu # epilepsi
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