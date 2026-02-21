21 yıl önce işlenmiş cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 2005 yılında işlenen ve faili meçhul kalan cinayet, JASAT’ın yeniden başlattığı soruşturmayla çözüldü. Şüpheli tutuklandı.

Aydın’ın Buharkent ilçesi Üç Eylül Mahallesi’nde 7 Temmuz 2005 tarihinde meydana gelen cinayet, aradan geçen 21 yılın ardından çözüldü.

Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli şahıs, V.D. tarafından ateşli silahla öldürüldü. Olayın ardından yürütülen soruşturmada V.D.’ye yardım ederek motosikletle olay yerine götüren kişi tespit edilemediği için dosya faili meçhul olarak kaldı.

Dosya, yıllar sonra yeniden açıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Nazilli Cumhuriyet BaşsavcılığıFaili Meçhul Cinayetler Bürosu koordinesinde soruşturma tekrar ele alındı.

Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında olayın tüm ayrıntıları yeniden incelendi, tanık ifadeleri ve mevcut deliller değerlendirildi. Yapılan kapsamlı araştırma sonucunda, olayda V.D.’ye yardım eden şahsın S.D. olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece 2005 yılından bu yana faili meçhul olarak kayıtlarda bulunan cinayet dosyası, zaman aşımına uğramadan aydınlatılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

