212 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

212 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
212 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Ali Taş Mahallesi'ndeki 7 katlı Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü 212 saat sonra kurtardı.

Ambulansa taşınan Güngör, hastaneye sevk edildi.

Enkaz etrafında bekleyen Güngör'ün akrabaları arama kurtarma ekiplerine sarıldı.

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