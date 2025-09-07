218 saat boyunca musluklarınız akmayacak: Su kesintisi alarmı

İzmir’in Urla ilçesinde yapılan doğal gaz çalışmaları sırasında ana boru hattının zarar görmesi nedeniyle 5 mahallede 218 saatlik su kesintisi uygulanacak. İZSU ekipleri bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz çalışmaları sırasında ana boru hattının zarar gördüğü ve bu nedenle kesintinin yaşandığı belirtildi.

Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde bugün saat 12.40 itibarıyla başlayan su kesintisinin, 15 Eylül 2025 günü saat 15.00’te sona ermesi planlanıyor. Bu süre toplamda 218 saate karşılık geliyor.

İZSU, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla onarım çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Kesinti süresince mahalle sakinlerinin alternatif su kaynaklarını kullanmaları gerektiği ifade edildi.

su kesintisi izmir
