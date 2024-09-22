22 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Haftanın son gününe girerken, benzin fiyatlarında bir indirim olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki, 22 Eylül 2024 tarihinde benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında, salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1,20 TL'lik bir zam bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin fiyatı: 41.42 TL
Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 41.90 TL
Motorin fiyatı: 42.19 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 42.35 TL
Motorin fiyatı: 42.71 TL
LPG fiyatı: 25.04 TL
ADANA
Benzin fiyatı: 42.64 TL
Motorin fiyatı: 42.92 TL
LPG fiyatı: 25.14 TL