22 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında, salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1,20 TL'lik bir zam bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41.74 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin fiyatı: 41.42 TL

Motorin litre fiyatı: 41.67 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 41.90 TL

Motorin fiyatı: 42.19 TL

LPG fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 42.35 TL

Motorin fiyatı: 42.71 TL

LPG fiyatı: 25.04 TL

ADANA

Benzin fiyatı: 42.64 TL

Motorin fiyatı: 42.92 TL

LPG fiyatı: 25.14 TL