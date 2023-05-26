23 ilde yaşayanlar dikkat: Tasarruf planı devreye giriyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce kritik plan hazırlandı. 'Kuraklık Yönetim Planı' adı altında hazırlanan yönerge iklim değişikliği ile yaşanan olumsuzlukları azaltmayı amaçlayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce, iklim değişikliğinin etkisiyle daha şiddetli hissedilmeye başlanan kuraklığın zararının asgari seviyeye indirilmesi ve su-gıda arzında sıkıntı yaşanmaması amacıyla 23 havzada, 'Kuraklık Yönetim Planı' hazırlandı. Başta Akarçay, Meriç-Ergene, Marmara, Doğu Karadeniz, Sakarya, Susurluk, Yeşilırmak, Batı Karadeniz ve Kızılırmak havzalarında uygulanacak planlar kapsamında 13 farklı tedbir alınacak. Kuraklık farkındalığı, kayıp kaçakların azaltılması, kullanılan suyun geri kazanılması, alternatif su kaynaklarının belirlenmesi gibi tedbirler ile yıllık sadece 9 havzada 2 bin 381 hektometreküp su tasarrufu sağlanacak.
'KURAKLIK YÖNETİM PLANLARI'NIN 2023 YILI SONU İTİBARIYLA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yavaş ilerleyen ve ciddi sosyo-ekonomik, çevresel etkileri nedeniyle 'sinsi afet' olarak tanımlanan kuraklığın etkin yönetilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, kuraklık zararlarının asgari seviyeye indirilmesi ve su gıda arzında sıkıntı yaşanmaması maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce, havza ölçeğinde mevcut ve projeksiyon dönemi için su bütçesinin tespit edilip; sektörel etki analizlerinin gerçekleştirildiği ve alınması gereken tedbirlerin belirlendiği 'Kuraklık Yönetim Planları' hazırlanmaya başlandı. Akarçay, Meriç-Ergene, Marmara, Doğu Karadeniz, Sakarya, Susurluk, Yeşilırmak, Batı Karadeniz ve Kızılırmak havzalarında çalışmalar tamamlandı. Planların çıktıları, kamu kurum ve kuruluşları paylaşıldı. Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Burdur, Antalya, Batı Akdeniz, Akarçay, Sakarya, Konya, Doğu Akdeniz, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Asi, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Fırat-Dicle, Van Gölü havzaları ile birlikte bugüne kadar toplam 23 havzada planlar hazırlandı. Aras ve Çoruh havzalarında ise çalışmalar devam ediyor. Tüm havzalarda yürütülen 'Kuraklık Yönetim Planları'nın 2023 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.
TEDBİRLER BELİRLENDİ
'Kuraklık Yönetim Planları' kapsamında havzaların kuraklığa karşı hassasiyeti, su kullanan sektörlerin etkilenebilirlik analizi ile su bütçesi göz önünde bulundurularak entegre havza yönetimi yaklaşımı ile kuraklığın ve su kıtlığının üretim kaynaklarına, sosyo-ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması, havzadaki kısıtlı su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması maksadıyla alınması gereken tedbirler ve tedbirlerden sorumlu kurumlar belirlendi.
Ayrıca, planlar çerçevesinde gerçekleştirilen sektörel etkilenebilirlik analiz çalışmaları, ülkenin kuraklığa karşı birçok havzasında tarım ile içme ve kullanma suyu sektörlerinde hassas olduğunu gösteriyor