23 ilde yaşayanlar dikkat: Tasarruf planı devreye giriyor

'KURAKLIK YÖNETİM PLANLARI'NIN 2023 YILI SONU İTİBARIYLA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, yavaş ilerleyen ve ciddi sosyo-ekonomik, çevresel etkileri nedeniyle 'sinsi afet' olarak tanımlanan kuraklığın etkin yönetilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, kuraklık zararlarının asgari seviyeye indirilmesi ve su gıda arzında sıkıntı yaşanmaması maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce, havza ölçeğinde mevcut ve projeksiyon dönemi için su bütçesinin tespit edilip; sektörel etki analizlerinin gerçekleştirildiği ve alınması gereken tedbirlerin belirlendiği 'Kuraklık Yönetim Planları' hazırlanmaya başlandı. Akarçay, Meriç-Ergene, Marmara, Doğu Karadeniz, Sakarya, Susurluk, Yeşilırmak, Batı Karadeniz ve Kızılırmak havzalarında çalışmalar tamamlandı. Planların çıktıları, kamu kurum ve kuruluşları paylaşıldı. Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Burdur, Antalya, Batı Akdeniz, Akarçay, Sakarya, Konya, Doğu Akdeniz, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Asi, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Fırat-Dicle, Van Gölü havzaları ile birlikte bugüne kadar toplam 23 havzada planlar hazırlandı. Aras ve Çoruh havzalarında ise çalışmalar devam ediyor. Tüm havzalarda yürütülen 'Kuraklık Yönetim Planları'nın 2023 yılı sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.