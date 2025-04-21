23 Nisan'da toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte ücretsiz olan iller

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin birçok ilinde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama, vatandaşların bayram coşkusunu daha rahat yaşamalarını ve kutlamalara kolaylıkla katılmalarını amaçlıyor.​

İstanbul

İstanbul'da, 23 Nisan Çarşamba günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, İETT otobüsleri, metro, tramvay, metrobüs ve vapur seferlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Otobüsler Cumartesi tarifesiyle, metrobüsler ise hafta içi tarifesiyle hizmet verecek.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 23 Nisan'da otobüs, metro ve ANKARAY seferlerinin 06.00-24.00 saatleri arasında ücretsiz olacağını duyurdu. EGO otobüsleri, 377 hatta Cumartesi günü servis programına göre çalışacak.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Çarşamba günü İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Antalya

Antalya'da, 23 Nisan Çarşamba günü belediyeye ait resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ve nostalji tramvayı, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları için ücretsiz hizmet verecek.

Diğer Şehirler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen metro ve kent içi raylı sistemler de 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.

Bu uygulamalar sayesinde, vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha rahat ve coşkulu bir şekilde kutlayabilecekler.​