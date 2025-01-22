23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!

Türkiye genelinde kış mevsiminin etkisi artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı bekleyen vatandaşlara müjde geldi. 23 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla bazı illerde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 1

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Türkiye’nin farklı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kar yağışının görüleceği şehirler belirlendi. 

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 2

23 Ocak Perşembe günü için özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 3

Hangi Şehirlerde Kar Bekleniyor?

Kar yağışı beklenen iller arasında Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan şehirler öne çıkıyor. Vatandaşların kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji’nin güncel uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 4

KONYA

KARAMAN

ÇANKIRI

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 5

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 6

NİĞDE

ÇORUM

YOZGAT

KAYSERİ

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 7

SİVAS

MALATYA

GÜMÜŞHANE

ERZİNCAN

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 8

TUNCELİ

ELAZIĞ

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 9

BAYBURT

BİNGÖL

ERZURUM

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23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor! - Resim: 10

MUŞ

BİTLİS

HAKKARİ

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