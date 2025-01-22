23 Ocak Perşembe günü kar yağacak iller belli oldu: Lapa lapa kar geliyor!
Türkiye genelinde kış mevsiminin etkisi artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı bekleyen vatandaşlara müjde geldi. 23 Ocak 2025 Perşembe günü itibarıyla bazı illerde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Türkiye’nin farklı bölgelerinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kar yağışının görüleceği şehirler belirlendi.
23 Ocak Perşembe günü için özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Hangi Şehirlerde Kar Bekleniyor?
Kar yağışı beklenen iller arasında Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer alan şehirler öne çıkıyor. Vatandaşların kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji’nin güncel uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.
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