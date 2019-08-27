Ağrı'da bulunan 235 yıllık İshakpaşa Sarayı, eşsiz mimarisi ve muhteşem manzarasıyla görenleri adeta büyülüyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan saray, kalorifer ve tuvalet sistemleri gibi döneminin benzersiz özellikleriyle de yerli ve yabancı ziyaretçileri şaşırtıyor.

Burası, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 235 yıldır tüm ihtişamıyla ayakta kalan İshakpaşa Sarayı. 19 yıl önce UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan saray, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.



İlçenin 7 kilometre güneydoğusunda, bin 900 rakımlı tepede yer alan 116 odalı tarihi saray, görkemli mimarisi ve bölgeye tepeden bakan eşsiz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.



Saraın önemini Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çetin, anlattı.



Saray, eşsiz özellikleriyle de ziyaretçilerini şaşırtıyor. 235 yıl önce Avrupa'da hiçbir sarayda tuvalet yokken, İshakpaşa'da kalorifer sistemi ve lüks tuvalet vardı.



Sarayın çevresinde, 3 bin yıl öncesinden Urartular dönemine kadar uzanan çok değerli başka tarihi eserler de var.



1784 yılında Çıldır Oğulları'ndan 2. İshak Paşa tarafından yaptırılan saray, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.





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