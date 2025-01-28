24 ilde DEAŞ'a operasyon: 100 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 1 haftadır sürdürülen "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonlarında 100 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
24 ilde DEAŞ'a operasyon: 100 gözaltı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından son bir haftadır devam eden "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 100 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 24 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ekiplerini tebrik etti. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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