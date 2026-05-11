24 ilde dev operasyon: Dolandırıcıların 936 Milyonluk oyunu bozuldu!

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 24 ili kapsayan dev bir dolandırıcılık operasyonunun bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre, teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, organize bir şekilde hareket eden şüphelilerin vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin TL dolandırdığını tespit etti. Gözaltına alınan 224 kişiden 133'ü, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 91 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.


YÖNTEMLERDE SINIR TANIMADILAR: UMRE VAADİNDEN SAHTE ALTINA

Emniyet birimlerinin deşifre ettiği yöntemler, dolandırıcıların her türlü boşluğu değerlendirdiğini kanıtlar nitelikte. Şebekenin en çok başvurduğu yöntemler arasında kutsal topraklara gitme hayali kuranları hedef alan umre vaadi, kuyumcuları mağdur eden sahte ve düşük ayarlı altın satışı ile emlak ve otomobil piyasasını kilitleyen sazan sarmalı yöntemi bulunuyor.

Bunun yanı sıra kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak korku salan, sahte vekaletnamelerle gayrimenkul satışı yapan ve yurt dışında oturum izni sözü veren şüphelilerin; sosyal medya üzerinden sahte iş ilanları ve senetler düzenleyerek geniş bir mağdur kitlesi yarattığı anlaşıldı.

Dolandırıcıların 936 Milyonluk oyunu bozuldu!
