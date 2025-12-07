24 ilimiz için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 24 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Açıklamada, aralıklı yağışların Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında tüm bölgelerde etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji’ye göre Marmara Bölgesi’nde bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in kuzeyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi’nde Adana’nın kuzey ve batısı ile Mersin’de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Pazar sabahına kadar etkisini sürdürecek yağışların, 1500-1600 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde cumartesi gece saatlerinde başlayıp pazartesi sabahına kadar etkili olması beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum’un güney kesimlerinde kuvvetli olacağı belirtildi.

KAR YAĞIŞI

Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak’ın doğusu, Erzurum ve Erzincan’ın güneyinin yüksek bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği ifade edildi.

Hakkari çevreleri ile Van’ın güneyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bu bölgelerin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurun yanı sıra kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yağışların cumartesi gece saatlerinde başlayıp pazartesi sabahına kadar süreceği aktarıldı.

Güneydoğu Anadolu’da bugün Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağışların kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Öte yandan Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi. Fırtınanın pazartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile kar görülen bölgelerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.