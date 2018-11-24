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24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Adana'da fener alayı düzenlendi, Mardin'de ise 24 Kasım'da doğan öğrenmenlere doğum günü süprizi yapıldı. 81 ilde de geleceğimizi şekillendiren öğretmenler unutulmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta kutlandı

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde, ellerinde fenerlerle ışık saçarak yürüdüler.

Tüm yurtta 24 Kasım Öğretmenler günü coşkuyla kutlandı.

Adana'da İl Millî Eğitim Müdürlüğünce fener alayı düzenlendi. Uğur Mumcu Meydanı'ndan başlayan yürüyüş  Atatürk Parkı'nda son buldu.

Mardin'de görev yapan ve 24 Kasım'da doğan öğretmenlere doğum günü sürprizi yapıldı. 

Öğretmenler için pasta kesilerek hem doğum günü hem de Öğretmenler Günleri kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Hakkari ve Tunceli'de programlar düzenlendi.

Mersin'de Atatürk Anıtı'nda başlayan programda anıta çelenk sunuldu. Daha sonra program Kültür Merkezi'nde devam etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #24 kasım
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