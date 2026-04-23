24 Nisan Pazartesi günü sağanak yağışı 38 ili vuracak: İşte o şehirler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 38 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. 24 Nisan günü etkili olacak gök gürültülü sağanak ve yerel yağışlardan etkilenecek illerin tam listesi haberimizde.
Sağanak Yağış Beklenen İller
Burdur
Isparta
Karaman
Niğde
Kayseri
Sivas
Tokat
Amasya
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Erzurum
Ağrı
Iğdır
Muş
Bitlis
Van
Hakkari
Şırnak
Siirt
Batman
Mardin
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Elazığ
Bingöl
Tunceli
Erzincan
Malatya
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Beklenen İller
Antalya
Mersin
Adana
Osmaniye
Hatay
Kahramanmaraş
