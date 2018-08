BUGÜNE kadar 17 Guinness Dünya Rekoru'na imza atan 76 yaşındaki SAT Komandosu Namık Ekin, yeni rekorunu; İstanbul Gelişim Üniversitesi adına Caddebostan Türk Balık Adamlar Kulübü’nde kırdı. Ekin 24 saat su altından hiç çıkmadan ve uyumadan, sürenin dolmasına 3.5 saat kala toplamda 301 ton 115 kilogram ağırlık kaldırdı. Ekin, 24 saatin dolmasına 5 saat 15 dakika kala ise 273 tonluk hedefini aşarak 18’inci Guinness Dünya Rekoru'nu kırmış oldu.

EKİN'İ GUINNESS HAKEM VE TEMSİLCİ EKİBİ BEKLEDİ



Rekortmen sporcuyu su altında ve yukarıda altı kişilik Guinness hakem ve temsilci ekibi bekledi. Tam teşekküllü sağlık ve güvenlik ekibinin de hazır bulunduğu rekor denemesi, 24 saat su altında ağır anaerobik eforharcayacak olan 76 yaşındaki bir denek üzerinde yapılacak ilk sportif araştırma özelliğini taşıyor. Su altındaki bir rekor denemesi için ilk kez mayo ile su altına inen Ekin, akşam hipotermi başladığında dalgıç kıyafeti giydi.



Namık Ekin’i rekor denemesi süresince, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemiz Boz, Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi yetkilileri de yalnız bırakmadı. Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Ekin’in Türk sporunu dünyada başarıyla temsil eden önemli bir spor adamı olduğunu vurgulayarak, “Namık Ekin geçtiğimiz yıl 17. Guinness Rekoru’nu kırmaya hazırlandığında, otoriteler 75 yaşındaki bir insanın bu işi başarmasının imkansız olduğunu söylemişti. Ancak duayen sporcu, “İmkansız sadece bir kelimedir” adlı kitabına atfen hedefine ulaşmış, otoriteleri ve bilim dünyasını şaşkınlığa uğratmıştır. Yapılan incelemede Ekin’in kalbinin 24 yaşındaki bir delikanlı kalbine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bugün, 25 yaşındaki delikanlının yeni rekor denemesini de başarıyla tamamladığına hepimiz şahidiz. 18. Guinness Dünya Rekoru hayırlı olsun” diye konuştu.



LİTERATÜRE GEÇTİ



İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Üniversitemizin değerli spor eğitim danışmanı Namık Ekin’in kırmış olduğu rekor, üniversitemiz gençliği için olduğu kadar ülkemiz gençliği için de çok derin mesajlar taşımaktadır. İnsan hangi yaşta olursa olsun, günlük hayatı içinde egzersize yer verdiği müddetçe fikren ve bedenen üretken olacağını kanıtlamıştır” dedi.



İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Burhan Aykaç da üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerine bilgisi ve hayatı ile örnek olan Namık Ekin’i başarısından dolayı tebrik etti.



"REKOR AYNI ZAMANDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"



Organizasyonun genel direktörü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Kubilay Çimen, rekorun aynı zamanda önemli bir bilimsel araştırma özelliğini taşıdığını belirtti. Çimen, “Namık Ekin’in üniversitemiz adına gerçekleştirdiği 18. Guinness Rekoru, normal şartlarda, su altında gezen, oturan, hafif işler yaparken çok kısa süre su altında kalan kişiler üzerinde yapılan ufak kapsamlı araştırmaların ötesindedir. 24 saat su altında ağır anaerobik eforlara katlanan 76 yaşını sürdüren bir denek üzerinde yapılan ilk sportif araştırmadır. Ekin, ileri yaşına karşın, 10 -25 tekrarlı (Repitisyonlar) ile yüzlerce setlik kaldırışlar yaparak ve totalde bu aktiviteyi 24 saat sürdürerek 273 ton kaldırmayı başarmıştır” dedi.



İHTİYAÇLARINI SU ALTINDA KARŞILADI



Rekortmenin beslenme programı, denemeden 4 ay öncesi, deneme aşaması anı ve denemeden 1 hafta sonrası olmak üzere İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Haluk Saçaklı tarafından planlandı. Rekor hazırlık haftasında Ekin, karadaki bir tazyik odasında 5 gün ve günde 2 saat basınç altında oksijen soluyarak, su altında oksijen solumaya alıştırıldı. Sıvı tüketimini ve tüm katı beslenmesini sıvı sporcu gıdaları şeklinde su altında gerçekleştiren Ekin, hiç su üstene çıkmadı.24 saat her türlü kontrolü su altına yapıldı. Rekorun son dört saatlik kaldırış bölümünde sporcunun, her yarım saatte oksijen soluyarak çabuk toparlanması sağlandı.



Rekorun Guinness Rekorlar Kitabı’na geçirilmesinin ardından, Ekin’e "Guinness Belgesi" takdim edildi.



NAMIK EKİN’İN KAYITLARA GEÇMİŞ İLGİNÇ REKORLARI



2015 10 Kasım’da Boğaziçi Köprüsü’nün Ortaköy’e yakın 58 metrelik yüksekliğinden denize paraşütle atlayıp suya çarpmasına 22 metre kala paraşütünü açmıştır. Köprüden atlayıp, paraşütünü açıp, paraşütü hava ile dolup, suya değmesi arasındaki süre Guinness tarafından lazer ölçümleri ile 6 küsur saniye olarak hesaplanmıştır. Atlayışı Guinness “çok tehlikeli” değerlendirerek başkalarının bu rekoru kırmak adına kendilerini tehlikeye atmaması içinkayıt altına almamıştır.



2015’te vinç ile 38,5 metreye yükselip buradan paraşütle atlayış yapmıştır. Bu şimdiye kadar bir vinçten yapılmış en alçak irtifa atlayışıdır.



2014’te 24 saatte hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yaparak bu daldaki rekoru da kırmıştır.



2014 18 Mart’ta Çanakkale şehitleri anısına 24 saatte 379 ton 285 kilogramağırlık kaldırarak, bu sahadaki rekoru Amerikalı Clarance Bass’tan almıştır.



2014’te İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlamıştır. Aşırı rüzgarda yalılara çarpmaya 6 metre kala paraşütünü son anda denize çevirerek, suya inmeyi başarmıştır.



2011’te sualtında 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzerek ABD’li Tonny REBEL in 34 kilometrelik rekorunu kırmıştır.



2009’da Fethiye Enternasyonal paraşüt şenlikleri sırasında bir inanılmazı daha gerçekleştirerek, Dünya’da en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma rekorlarını kırmıştır.