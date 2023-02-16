248. saatin mucizesi: Genç kız enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkez Kayabaşı Mahallesi'nde depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, mahsur kaldığı binanın enkazından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları felaketin 11. gününde devam ediyor.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazın altından kurtarılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber

# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # deprem
Maden kazasından kurtuldu depremde yardıma koştu MSB kaynakları İspanyol devriyesi iddialarını yalanladı Marmaris açıklarında operasyon AFAD açıkladı: 10 bin TL deprem yardımı ödemeleri başladı
Çok Okunanlar
1 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
2 AFAD güncel öncelikli ihtiyaçlar listesini yayınladı!
3 Kolonlardan alınan örnek hayrete düşürdü
4 CANLI MAÇ İZLE | Barcelona - Manchester United canlı izle
5 "Türkiye Tek Yürek" oldu