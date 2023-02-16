248'inci saatin mucizesi Ankara'ya sevk edildi

Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan sağ çıkarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere Ankara'ya getirildi.

Aleyna Ölmez'i taşıyan ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Ankara'daki ilk müdahalesi Havalimanı'nda yapılan Ölmez, apronda hazır bekletilen ambulansla tedavi altına alınmak üzere doktor ve sağlık personeli refakatinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne sevk edildi.

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