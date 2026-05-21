25-26 Mayıs bankalar açık mı? Arife günü bankaların mesai saatleri

Kurban Bayramı öncesinde banka şubelerinde işlem gerçekleştirecek vatandaşların gündeminde çalışma saatleri yer alıyor. Özellikle arife günü uygulanacak yarım gün resmi tatil nedeniyle bankaların hangi saatlerde hizmet vereceği merak ediliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

Bayramın diğer günleri şu şekilde olacak:

28 Mayıs Perşembe: Bayramın ikinci günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın üçüncü günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın dördüncü günü

25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi tatil kapsamında bulunmuyor. Bu nedenle kamu ve özel bankalar normal çalışma düzeniyle hizmet vermeye devam edecek.

Banka şubeleri genel olarak saat 09.00’da açılacak ve 17.00’ye kadar hizmet verecek. Bazı bankalarda kapanış saati 17.30 olarak uygulanabilecek.

Vatandaşlar bu tarihte EFT, havale, kredi işlemleri, para yatırma ve çekme işlemlerini şubeler üzerinden gerçekleştirebilecek.

26 MAYIS SALI BANKALAR AÇIK MI?

26 Mayıs 2026 Salı günü Kurban Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün resmi tatil uygulanacak.

Bankalar sabah saatlerinde hizmet verecek ancak öğleden sonra şubeler kapalı olacak. Şubelerin büyük bölümünde işlemler saat 12.30’a kadar yapılabilecek. Bazı şubelerde ise hizmet saati 13.00’e kadar sürebilecek.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞACAK MI?

27-30 Mayıs tarihleri arasında banka şubeleri kapalı olacak. Resmi tatil boyunca fiziksel bankacılık hizmeti verilmeyecek.

Ancak ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri kullanılmaya devam edecek. Vatandaşlar para transferi, hesap kontrolü, ödeme işlemleri ve FAST işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şubeden işlem yapacak vatandaşların yoğunluk oluşmadan önce işlemlerini arife gününden önce tamamlaması öneriliyor.