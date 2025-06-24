25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, 35 şehirde aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası sona erdi. Yeni hafta itibarıyla sıcaklıklar artmaya başladı ve 25 Haziran Çarşamba günü 35 ilde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.
Meteoroloji’nin verilerine göre 25 Haziran’da özellikle iç ve güney kesimlerde hava sıcaklıklarının ciddi oranda artması öngörülüyor.
İşte yüksek sıcaklık uyarısı yapılmış o şehirler:
Edirne
Kırklareli
Kocaeli
Düzce
Sakarya
Bilecik
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Eskişehir
Manisa
Uşak
İzmir
Aydın
Denizli
Isparta
Muğla
Burdur
Antalya
Karabük
Çankırı
Mersin
Kilis
Osmaniye
Kahramanmaraş
Gaziantep
Şanlıurfa
Malatya
Adıyaman
Tunceli
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak