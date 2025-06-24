25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası sona erdi. Yeni hafta itibarıyla sıcaklıklar artmaya başladı ve 25 Haziran Çarşamba günü 35 ilde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.