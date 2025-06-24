25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 25 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, 35 şehirde aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava dalgası sona erdi. Yeni hafta itibarıyla sıcaklıklar artmaya başladı ve 25 Haziran Çarşamba günü 35 ilde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor.

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 2

Meteoroloji’nin verilerine göre 25 Haziran’da özellikle iç ve güney kesimlerde hava sıcaklıklarının ciddi oranda artması öngörülüyor.

İşte yüksek sıcaklık uyarısı yapılmış o şehirler:

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 3

Edirne

Kırklareli

Kocaeli

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 4

Düzce

Sakarya

Bilecik

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 5

Bursa

Balıkesir

Çanakkale

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 6

Eskişehir

Manisa

Uşak

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 7

İzmir

Aydın

Denizli

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 8

Isparta

Muğla

Burdur

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 9

Antalya

Karabük

Çankırı

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 10

Mersin

Kilis

Osmaniye

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 11

Kahramanmaraş

Gaziantep

Şanlıurfa

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 12

Malatya

Adıyaman

Tunceli

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 13

Diyarbakır

Mardin

Batman

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25 Haziran’da kavrulacağız! Meteoroloji 35 şehri tek tek uyardı - Resim: 14

Siirt

Şırnak

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