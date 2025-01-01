25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kırıkkale'de acı bir olay meydana geldi. 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. Gencin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
25 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Kırıkkale'de acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Sanayi Mahallesi 1252. Sokak oldu.

5 katlı apartmanda oturan 25 yaşındaki A.E'nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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