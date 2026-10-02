2,5 yaşındaki Yakup aylar sonra toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra baba tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yeniden başlattı. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan baba A.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 8 Mayıs 2012'de Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Doğançayır Mahallesi'nde yaşandı. 2,5 yaşındaki Yakup Bozkurt bu tarihte kayboldu. Çocuğun cansız bedenine, kaybolmasından aylar sonra, 20 Eylül 2012'de ulaşıldı. Yakup'un cesedi toprağa gömülü halde bulunmuştu.

AİLENİN ÇADIR ALANINDAN AYRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmayı yeniden yürüten JASAT ekipleri, Yakup'un cansız bedeninin bulunduğu bölgede detaylı bir inceleme yaptı. İnceleme sonucunda ailenin, olay tarihinde işçi çadırlarının bulunduğu alandan ayrılarak farklı bir bölgeye gittiği belirlendi.

Bu çalışmaların ardından baba A.B. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerini tamamlayan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkeme, A.B.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.