Kış mevsimi sadece insanlar için değil sokakta yaşayan hayvanlar için de zor. Sert hava koşullarında sokak hayvanlarının bir kap suya, bir kap yemeğe ihtiyacı var. İyi ki bu ihtiyacın farkında olan Türkiye'nin güzel insanları var.





Onlara sıcacık yürekleriyle dokunan hayvan dostları sayesinde zorlu kışı atlatmaya çalışıyorlar.



O güzel insanlardan biri Eylem Eren. Lise öğrencisi Eren, sokakta bulduğu 25 köpek yavrusunu donmaktan kurtardı.



Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Eren ve ailesi bu tatlı yavrulara evlerini kapısını açtı. Sobanın etrafına sepetler yerleştirip, titreyen yavruları sütle beslediler.



25 yavruya bebek gibi bakan aile havalar ısınıncaya kadar onları evlerinde misafir edecek.



Niğde'de yaşayan Ümit Kaya da hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor.



Kar altında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için yem topluyor Kaya.



Fırsat buldukça 15 yıldır her hafta yaklaşık 150 kilometre yol kat ederek, hayırseverlerin de yardımıyla fırınlardan topladığı ekmekleri ve yemleri dağlarda hayvanların ulaşabileceği yerlere dağıtıyor.



46 yaşındaki Kaya'nın aileler bir çağrısı var.





ulusal.com.tr

Karda, kışta, yağmurda, buzda, dondurucu soğuklarda hayatta kalmaya çalışan sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.Onlara sıcacık yürekleriyle dokunan hayvan dostları sayesinde zorlu kışı atlatmaya çalışıyorlar.O güzel insanlardan biri Eylem Eren. Lise öğrencisi Eren, sokakta bulduğu 25 köpek yavrusunu donmaktan kurtardı.Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan Eren ve ailesi bu tatlı yavrulara evlerini kapısını açtı. Sobanın etrafına sepetler yerleştirip, titreyen yavruları sütle beslediler.25 yavruya bebek gibi bakan aile havalar ısınıncaya kadar onları evlerinde misafir edecek.Niğde'de yaşayan Ümit Kaya da hayvanlar için 15 yıldır doğaya yem bırakıyor.Kar altında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için yem topluyor Kaya.Fırsat buldukça 15 yıldır her hafta yaklaşık 150 kilometre yol kat ederek, hayırseverlerin de yardımıyla fırınlardan topladığı ekmekleri ve yemleri dağlarda hayvanların ulaşabileceği yerlere dağıtıyor.46 yaşındaki Kaya'nın aileler bir çağrısı var.