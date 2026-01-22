25 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı yer "pes" dedirtti!

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan firari hükümlü, jandarmanın düzenlediği nokta operasyonla ele geçirildi. Ekiplerin eve yaptığı baskın sırasında şahsın bulunduğu yer ise operasyonu gerçekleştirenleri bile şaşırttı.

25 yıl hapisle aranıyordu, saklandığı yer "pes" dedirtti!
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde, "gece vakti silahlı yağma" suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T.T. isimli şahsın izine ulaşıldı.

JASAT ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Ekipler, firari hükümlünün Şahinbey ilçesinde bir adreste gizlendiğini tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı titiz planlama ve takip çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye bastı.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında ev didik didik arandı. Şüpheli M.C.T.T., mutfak dolabının içine saklandığı sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mutfak dolabından çıkarılarak gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. M.C.T.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

​Gaziantep
