250 milyon TL değerinde sahte dolar ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 250 milyon TL değerinde sahte dolar ele geçirildi. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.U'nun matbaa kurup sahte 7 milyon 69 bin 200 dolar bastığını saptadı.

250 milyon TL değerinde sahte dolar ele geçirildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 250 milyon TL değerinde sahte dolar ele geçirildi. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.U'nun matbaa kurup sahte 7 milyon 69 bin 200 dolar bastığını saptadı.

Ekipler, zanlılardan Y.T'nin dövizleri piyasaya sürdüğünü, A.T'nin de kuryelik yaptığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda A.T, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 100'er dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte döviz ve sahte doların basım şablonunun bulunduğu harici bellekle yakalandı.

Şüpheliler H.U. ve Y.T. de adreslerinde gözaltına alındı.

Matbaada arama yapan ekipler, 2 milyon 137 bin 200 dolarlık sahte banknot, kesime ve renklendirilmeye hazır 4 milyon 800 bin dolarlık sahte banknot, 5 para basma makinesi ile 2 para sayma makinesi ele geçirdi.

Toplamda 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot bulunan operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.U, Y.T. ve A.T. tutuklandı.

Matbaada yapılan arama ve ele geçirilen sahte banknotlar polis kamerasınca görüntülendi.

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