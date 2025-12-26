26 Aralık 2025: Meteoroloji il il uyardı, kar ve sağanak yağış kapıda!

Meteoroloji, 26 Aralık Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini açıkladı. Yağışlar bazı illerde sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak.