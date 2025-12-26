26 Aralık 2025: Meteoroloji il il uyardı, kar ve sağanak yağış kapıda!
Meteoroloji 26 Aralık Cuma için yurt genelinde sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Sıcaklıklar 4–10 derece düşecek.
Yayınlanma:
Meteoroloji, 26 Aralık Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini açıkladı. Yağışlar bazı illerde sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak.
SAĞANAK BEKLENEN ŞEHİRLER
Bursa
Adana
İstanbul
Sinop
Hatay
KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENEN ŞEHİRLER
Afyonkarahisar
Ankara
Eskişehir
Kayseri
Bolu
Düzce
Zonguldak
Amasya
Malatya