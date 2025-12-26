26 Aralık 2025: Meteoroloji il il uyardı, kar ve sağanak yağış kapıda!

Meteoroloji 26 Aralık Cuma için yurt genelinde sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Sıcaklıklar 4–10 derece düşecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji, 26 Aralık Cuma günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklediğini açıkladı. Yağışlar bazı illerde sağanak, bazı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak.

SAĞANAK BEKLENEN ŞEHİRLER

Bursa

Adana

İstanbul

Sinop

Hatay

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENEN ŞEHİRLER

Afyonkarahisar

Ankara

Eskişehir

Kayseri

Bolu

Düzce

Zonguldak

Amasya

Malatya

