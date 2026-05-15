26 günde karar! Araştırma görevlisi cinayeti davasında verilen ceza belli oldu

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasının karar duruşması 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, sanıklar T.K. ve A.S. hakkında maktul Semih Kaçmaz'a yönelik eylemlerinden dolayı "Kasten Öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca, olay yerindeki yemek işletmesinin sahibi M.G.'ye yönelik saldırı eylemleri nedeniyle de sanıkları "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına mahkum etti. Yargı sürecinin soruşturma ve kovuşturma aşamalarıyla birlikte toplam 26 günde tamamlanması, Türk yargı sisteminde örnek teşkil eden ve tarihine geçecek bir hızda sonuca ulaştı.

Cinayetin hemen ardından başlayan hukuki süreç de mahkeme safhası gibi hızlı bir işleyişe sahne oldu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma, olaydan sadece bir hafta sonra, 24 Nisan 2026 tarihinde tamamlanarak iddianameye dönüştürüldü. Hazırlanan dosyanın Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle birlikte yargılama safhası vakit kaybedilmeksizin başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Semih Kaçmaz, bir yemek işletmesinde bulunduğu sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Motosikletle mekana gelen ve yüzlerinde kurukafa maskesi bulunan iki şahıs çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Semih Kaçmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.