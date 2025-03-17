26 ile sarı kodlu uyarı! Bahar bitti, soğuk hava dalgası kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Mart Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak.
Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 12-13 derece birden düşmesi beklenirken, Ankara’da kar yağışıyla birlikte sıcaklık eksi 3 dereceye kadar gerileyecek. Yarın itibarıyla soğuk ve yağışlı hava dalgası birçok ili etkisi altına alacak.
şiddetli rüzgar ve sağanak alarmı
Meteoroloji, 26 il için sarı kodlu uyarı verirken, özellikle Edirne ve Kırklareli’de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney kesimlerde rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli şekilde esecek.
İstanbul: 13°C / 20°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne: 11°C / 20°C, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
Bursa: 10°C / 24°C, sağanak yağışlı
Kocaeli: 15°C / 24°C, sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak iç kesimlerde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
İzmir: 17°C / 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Muğla: 5°C / 21°C, az bulutlu
Afyonkarahisar: 7°C / 22°C, açık
Denizli: 13°C / 26°C, açık
AKDENİZ
Genel olarak parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sağanak yağış görülecek. İç kesimlerde kısa süreli fırtına etkili olabilir.
Antalya: 16°C / 20°C, parçalı bulutlu
Adana: 11°C / 27°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Hatay: 12°C / 28°C, parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli şekilde esecek.
Ankara: 12°C / 23°C, zamanla çok bulutlu
Konya: 11°C / 24°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 12°C / 25°C, zamanla çok bulutlu
KARADENİZ
Batı Karadeniz’de parçalı bulutlu hava görülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve fırtına etkili olacak. Bölgede çığ tehlikesi bulunuyor.
Samsun: 14°C / 19°C, zamanla çok bulutlu
Trabzon: 15°C / 21°C, parçalı bulutlu
Amasya: 11°C / 29°C, parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
Erzurum: -1°C / 15°C, zamanla çok bulutlu
Kars: -2°C / 16°C, zamanla çok bulutlu
Malatya: 8°C / 24°C, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Diyarbakır: 8°C / 28°C, parçalı bulutlu
Gaziantep: 11°C / 26°C, parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 16°C / 28°C, parçalı bulutlu