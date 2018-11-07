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26 kadını aynı yöntemle dolandırdı

Mersin'de kendisini doktor, akademisyen veya psikolog olarak tanıtıp iletişim kurduğu 26 kadını dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

26 kadını aynı yöntemle dolandırdı

Alınan bilgiye göre, A.G. isimli kadın, kendisini akademik personel olarak tanıtan U.A. ile bir dönem gönül ilişkisi olduğunu, bu kişiye verdiği kredi kartından da rızası olmadan toplam 4 bin 399 lira para çekildiği iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, kendisini akademik personel, doktor veya psikolog olarak tanıtan U.A'nın gerçek isminin M.K. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelinin daha önce de aynı yöntemle iletişime geçtiği 25 kadının kredi kartlarını çeşitli bahanelerle alıp geri vermediğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.K'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, benzer suçlardan hakkında bulunan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle de arandığı öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolandırıcı #Mersin
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