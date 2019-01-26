banner1002
Flaş karar: Nöbetçi nüfus...
Flaş karar: Nöbetçi nüfus...
Muğla Bodrum'da sel: 1 ölü, 1 kayıp
Muğla Bodrum'da sel: 1 ölü, 1 kayıp
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
Trump'tan gözaltı tepkisi
Trump'tan gözaltı tepkisi

26 Ocak 2019 Cumartesi bugün Kandilli Rasathanesi son depremler - İzmir depremleri

Dün İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından vatandaşlar son meydana gelen depremleri araştırıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin son depremlere ait verileri

26 Ocak 2019 Cumartesi bugün Kandilli Rasathanesi son depremler - İzmir depremleri

Dün gece saatlerinde İzmir'de meydana gelen deprem, panik yarattı.

Deprem sonrası vatandaşlar internette son meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.

İşte son depremlerin listesi:

Liste için tıklayınız

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.26 07:53:02 39.7873 41.5402 19.9 -.- 1.6 -.- AGCAKOCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2019.01.26 07:02:56 39.4595 33.0687 8.1 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel 2019.01.26 06:56:26 38.7073 38.1187 19.0 -.- 1.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.01.26 05:04:27 39.3592 38.2695 5.4 -.- 1.7 -.- GEZEY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2019.01.26 02:58:20 38.2922 42.8470 8.3 -.- 2.1 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2019.01.26 00:16:31 40.9028 28.7072 15.1 -.- 1.4 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2019.01.26 00:14:11 40.8845 28.7083 5.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2019.01.25 23:20:33 38.5808 27.1028 15.9 -.- 4.4 4.1 YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) REVIZE01 (2019.01.25 23:20:34) 2019.01.25 22:40:01 38.6027 27.9338 5.3 -.- 2.3 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.01.25 22:09:32 38.2300 33.4830 6.6 -.- 3.2 3.2 ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) İlksel 2019.01.25 19:10:39 39.7268 38.8982 5.5 -.- 1.4 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.01.25 18:46:47 37.9985 28.8307 5.0 -.- 1.9 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.01.25 18:43:39 39.6810 39.1207 4.0 -.- 1.3 -.- KARADAG-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.01.25 18:07:18 39.6900 24.3767 20.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.25 16:01:22 35.2467 33.3817 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel 2019.01.25 15:59:52 36.4032 28.7148 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 15:23:38 40.1748 31.8815 5.0 -.- 1.6 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.01.25 14:47:16 39.9347 40.7428 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel 2019.01.25 14:32:25 38.1717 27.4930 8.4 -.- 2.2 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel 2019.01.25 12:23:39 36.1247 33.5047 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2019.01.25 10:36:04 39.3980 25.7585 21.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.25 09:08:12 36.1363 29.3697 17.2 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 08:49:08 36.4543 28.6543 3.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 08:47:08 36.1373 28.0447 26.2 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 08:27:02 38.7558 42.9785 2.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.01.25 07:44:05 40.3743 26.9203 14.0 -.- 1.6 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2019.01.25 07:30:26 39.4322 25.5448 9.9 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.01.25 07:23:13 39.5950 28.0725 5.0 -.- 3.1 3.0 MAHMUDIYE-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2019.01.25 06:35:49 36.3992 28.7040 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 05:09:57 40.6055 35.4368 9.4 -.- 1.3 -.- KONAC-MECITOZU (CORUM) İlksel 2019.01.25 04:56:53 39.9043 33.6608 14.7 -.- 1.1 -.- AKCAKAVAK-BALISEYH (KIRIKKALE) İlksel 2019.01.25 04:43:35 37.8263 35.3758 9.2 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel 2019.01.25 03:45:52 36.1265 27.4265 1.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 03:40:33 40.1578 33.9480 2.7 -.- 2.1 -.- CATALLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2019.01.25 03:07:14 38.7207 43.0398 2.9 -.- 1.3 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.01.25 03:05:58 38.7423 43.0068 5.0 -.- 2.0 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.01.25 02:28:13 35.3665 22.8237 18.5 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 02:25:39 35.5240 22.9533 22.6 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 02:16:48 38.7693 38.1998 5.7 -.- 2.0 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

Etiketler; #26 ocak 2019 pazar son depremler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.