Dün gece saatlerinde İzmir'de meydana gelen deprem, panik yarattı.
Deprem sonrası vatandaşlar internette son meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.
İşte son depremlerin listesi:
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Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.26 07:53:02 39.7873 41.5402 19.9 -.- 1.6 -.- AGCAKOCA-TEKMAN (ERZURUM) İlksel 2019.01.26 07:02:56 39.4595 33.0687 8.1 -.- 1.6 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel 2019.01.26 06:56:26 38.7073 38.1187 19.0 -.- 1.8 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.01.26 05:04:27 39.3592 38.2695 5.4 -.- 1.7 -.- GEZEY-DIVRIGI (SIVAS) İlksel 2019.01.26 02:58:20 38.2922 42.8470 8.3 -.- 2.1 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2019.01.26 00:16:31 40.9028 28.7072 15.1 -.- 1.4 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2019.01.26 00:14:11 40.8845 28.7083 5.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR (ISTANBUL) İlksel 2019.01.25 23:20:33 38.5808 27.1028 15.9 -.- 4.4 4.1 YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) REVIZE01 (2019.01.25 23:20:34) 2019.01.25 22:40:01 38.6027 27.9338 5.3 -.- 2.3 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.01.25 22:09:32 38.2300 33.4830 6.6 -.- 3.2 3.2 ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) İlksel 2019.01.25 19:10:39 39.7268 38.8982 5.5 -.- 1.4 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.01.25 18:46:47 37.9985 28.8307 5.0 -.- 1.9 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.01.25 18:43:39 39.6810 39.1207 4.0 -.- 1.3 -.- KARADAG-KEMAH (ERZINCAN) İlksel 2019.01.25 18:07:18 39.6900 24.3767 20.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.25 16:01:22 35.2467 33.3817 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel 2019.01.25 15:59:52 36.4032 28.7148 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 15:23:38 40.1748 31.8815 5.0 -.- 1.6 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.01.25 14:47:16 39.9347 40.7428 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel 2019.01.25 14:32:25 38.1717 27.4930 8.4 -.- 2.2 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel 2019.01.25 12:23:39 36.1247 33.5047 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2019.01.25 10:36:04 39.3980 25.7585 21.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.25 09:08:12 36.1363 29.3697 17.2 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 08:49:08 36.4543 28.6543 3.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 08:47:08 36.1373 28.0447 26.2 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 08:27:02 38.7558 42.9785 2.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.01.25 07:44:05 40.3743 26.9203 14.0 -.- 1.6 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel 2019.01.25 07:30:26 39.4322 25.5448 9.9 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.01.25 07:23:13 39.5950 28.0725 5.0 -.- 3.1 3.0 MAHMUDIYE-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel 2019.01.25 06:35:49 36.3992 28.7040 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 05:09:57 40.6055 35.4368 9.4 -.- 1.3 -.- KONAC-MECITOZU (CORUM) İlksel 2019.01.25 04:56:53 39.9043 33.6608 14.7 -.- 1.1 -.- AKCAKAVAK-BALISEYH (KIRIKKALE) İlksel 2019.01.25 04:43:35 37.8263 35.3758 9.2 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel 2019.01.25 03:45:52 36.1265 27.4265 1.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.25 03:40:33 40.1578 33.9480 2.7 -.- 2.1 -.- CATALLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2019.01.25 03:07:14 38.7207 43.0398 2.9 -.- 1.3 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.01.25 03:05:58 38.7423 43.0068 5.0 -.- 2.0 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel 2019.01.25 02:28:13 35.3665 22.8237 18.5 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 02:25:39 35.5240 22.9533 22.6 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.25 02:16:48 38.7693 38.1998 5.7 -.- 2.0 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
Dün İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından vatandaşlar son meydana gelen depremleri araştırıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin son depremlere ait verileri
Dün gece saatlerinde İzmir'de meydana gelen deprem, panik yarattı.