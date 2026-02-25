26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu!

Kar yağışı bekleyenlere Meteoroloji'den haber var! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı ve fırtınadan hangi iller etkilenecek? 27 il için uyarı verildi: İşte kar beklenen illerin tam listesi ve son dakika hava durumu detayları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 1

26 Şubat Perşembe günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler ve bu illerdeki olası kar yağışı detayları belli oldu. İşte, kar yağışı beklenen o iller...

1 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 2

ARTVİN

2 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 3

BİNGÖL

3 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 4

BİTLİS

4 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 5

DİYARBAKIR

5 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 6

ELAZIĞ

6 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 7

ERZİNCAN

7 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 8

GİRESUN

8 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 9

ERZURUM

9 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 10

GÜMÜŞHANE

10 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 11

HAKKARİ

11 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 12

KAYSERİ

12 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 13

MALATYA

13 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 14

KAHRAMANMARAŞ

14 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 15

MUŞ

15 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 16

ORDU

16 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 17

RİZE

17 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 18

SAMSUN

18 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 19

SİİRT

19 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 20

SİVAS

20 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 21

TRABZON

21 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 22

TUNCELİ

22 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 23

VAN

23 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 24

YOZGAT

24 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 25

BAYBURT

25 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 26

BATMAN

26 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 27

ŞIRNAK

27 28
26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu! - Resim: 28

OSMANİYE

28 28
Hava durumu kar yağacak mı