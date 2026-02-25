26 Şubat Perşembe günü kar yağacak 27 şehir belli oldu!
Kar yağışı bekleyenlere Meteoroloji'den haber var! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı ve fırtınadan hangi iller etkilenecek? 27 il için uyarı verildi: İşte kar beklenen illerin tam listesi ve son dakika hava durumu detayları...
26 Şubat Perşembe günü kar yağacağı tahmin edilen şehirler ve bu illerdeki olası kar yağışı detayları belli oldu. İşte, kar yağışı beklenen o iller...
ARTVİN
BİNGÖL
BİTLİS
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
GİRESUN
ERZURUM
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
KAYSERİ
MALATYA
KAHRAMANMARAŞ
MUŞ
ORDU
RİZE
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
TRABZON
TUNCELİ
VAN
YOZGAT
BAYBURT
BATMAN
ŞIRNAK
OSMANİYE