27 Aralık Cumartesi günü kar yağacak 15 şehir belli oldu!
Kış geldi ama kar gelmedi diyenlere müjde! 27 Aralık Cumartesi günü lapa lapa geliyor... Yılbaşı öncesi sıcaklıklar düşüyor, birçok nokta beyaza bürünüyor. Peki, kar hangi illerde etkili olacak? İstanbul ve Ankara’ya kar yağacak mı? İşte yanıtı...
Yılın son günlerine girilirken kış koşulları yeniden etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlerde, hafta sonu için sert bir hava değişimine işaret edildi. Özellikle Cumartesi günü sıcaklıkların hissedilir biçimde düşmesi bekleniyor.
Yetkililer, kar yağışıyla birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağına dikkat çekiyor. Sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları istenirken, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların da tedbirli olması çağrısı yapıldı.
İşte kar yağışının olacağı şehirler...
KARADENİZ BÖLGESİ
❄️ DÜZCE
❄️ BOLU
❄️ KARABÜK
❄️ KASTAMONU
❄️ AMASYA
❄️ TOKAT
❄️ GÜMÜŞHANE
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
❄️ ÇANKIRI
❄️ ÇORUM
❄️ YOZGAT
❄️ SİVAS
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
❄️ BAYBURT
❄️ ARDAHAN
❄️ VAN
❄️ HAKKARİ