27 Aralık Cumartesi günü kar yağacak 15 şehir belli oldu!

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskinin artacağına dikkat çekiyor. Sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları istenirken, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların da tedbirli olması çağrısı yapıldı.

