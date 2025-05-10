28 il için sarı alarm: Sağanak, fırtına ve yıldırım uyarısı!

İçişleri Bakanlığı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere dikkat çekerek 28 ilde sarı uyarı seviyesinde meteorolojik risk bulunduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 10 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 28 ilimiz için 'sarı uyarı' verilmiştir. İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına beklenmektedir. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in doğusunda (Giresun-Kemalpaşa arası) rüzgarın, batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.