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28 Ocak 2019 Pazartesi bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler - son dakika depremleri

İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından vatandaşlar son meydana gelen depremleri araştırıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin son depremlere ait verileri... Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

28 Ocak 2019 Pazartesi bugün Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler - son dakika depremleri

İzmir'de meydana gelen deprem, panik yarattı.

Deprem sonrası vatandaşlar internette son meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.

ENDONEZYA'DA DEPREM

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. 

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

İşte son depremlerin listesi:

Liste için tıklayınız
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.01.28 12:18:25 40.8547 29.5947 0.0 -.- 1.6 -.- KOSELER-DILOVASI (KOCAELI) İlksel
2019.01.28 11:52:29 37.1785 27.8547 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.01.28 11:49:38 39.2260 42.4447 4.7 -.- 2.2 -.- NURETTIN-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2019.01.28 11:37:38 39.0213 37.2935 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.01.28 11:20:56 39.4197 26.2008 9.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.01.28 10:50:34 39.4807 26.1382 5.3 -.- 2.4 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.01.28 10:46:06 36.6548 29.1628 10.8 -.- 3.0 2.8 CAMKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.01.28 10:15:34 38.9885 35.8175 6.8 -.- 1.9 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2019.01.28 09:38:32 36.4338 28.7627 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.28 09:02:16 36.9952 27.7530 15.7 -.- 1.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.01.28 08:34:16 38.8178 25.9750 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.28 08:30:59 39.6078 38.2250 5.0 -.- 2.0 -.- YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2019.01.28 06:51:02 37.8510 29.2163 10.2 -.- 1.0 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2019.01.28 06:31:03 38.7107 38.1755 5.0 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2019.01.28 06:27:09 38.7707 38.1633 5.0 -.- 1.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2019.01.28 06:15:24 39.2692 29.2397 3.0 -.- 1.8 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.01.28 05:50:14 36.4567 28.8195 14.9 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.28 04:25:36 39.1707 28.1393 13.7 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.01.28 03:56:16 36.4968 28.7280 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.28 03:53:03 39.7800 39.0038 11.2 -.- 1.3 -.- ELMALI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.01.28 03:42:15 37.5928 26.4893 5.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.01.28 03:19:13 35.2943 28.4290 48.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.28 02:30:12 35.5325 28.5775 24.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.28 02:10:11 37.1880 32.7575 7.1 -.- 2.4 -.- AGACOBA-GUNEYSINIR (KONYA) İlksel
2019.01.28 00:29:42 41.0315 39.8873 16.8 -.- 2.1 -.- YALINCAK-(TRABZON) İlksel
2019.01.28 00:07:35 37.1352 28.6013 36.8 -.- 1.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2019.01.28 00:04:06 39.0327 27.7598 7.2 -.- 2.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel
Etiketler; #26 ocak 2019 pazar son depremler
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