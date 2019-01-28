İzmir'de meydana gelen deprem, panik yarattı.
Deprem sonrası vatandaşlar internette son meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.
ENDONEZYA'DA DEPREM
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
İşte son depremlerin listesi:
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|..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
|.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
|......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
|Büyüklük
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.01.28 12:18:25 40.8547 29.5947 0.0 -.- 1.6 -.- KOSELER-DILOVASI (KOCAELI) İlksel
|2019.01.28 11:52:29 37.1785 27.8547 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
|2019.01.28 11:49:38 39.2260 42.4447 4.7 -.- 2.2 -.- NURETTIN-MALAZGIRT (MUS) İlksel
|2019.01.28 11:37:38 39.0213 37.2935 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
|2019.01.28 11:20:56 39.4197 26.2008 9.9 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
|2019.01.28 10:50:34 39.4807 26.1382 5.3 -.- 2.4 -.- KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
|2019.01.28 10:46:06 36.6548 29.1628 10.8 -.- 3.0 2.8 CAMKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
|2019.01.28 10:15:34 38.9885 35.8175 6.8 -.- 1.9 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
|2019.01.28 09:38:32 36.4338 28.7627 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
|2019.01.28 09:02:16 36.9952 27.7530 15.7 -.- 1.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
|2019.01.28 08:34:16 38.8178 25.9750 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
|2019.01.28 08:30:59 39.6078 38.2250 5.0 -.- 2.0 -.- YUREKTASI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
|2019.01.28 06:51:02 37.8510 29.2163 10.2 -.- 1.0 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
|2019.01.28 06:31:03 38.7107 38.1755 5.0 -.- 1.8 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
|2019.01.28 06:27:09 38.7707 38.1633 5.0 -.- 1.2 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
|2019.01.28 06:15:24 39.2692 29.2397 3.0 -.- 1.8 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
|2019.01.28 05:50:14 36.4567 28.8195 14.9 -.- 1.1 -.- AKDENIZ İlksel
|2019.01.28 04:25:36 39.1707 28.1393 13.7 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
|2019.01.28 03:56:16 36.4968 28.7280 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
|2019.01.28 03:53:03 39.7800 39.0038 11.2 -.- 1.3 -.- ELMALI-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
|2019.01.28 03:42:15 37.5928 26.4893 5.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
|2019.01.28 03:19:13 35.2943 28.4290 48.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
|2019.01.28 02:30:12 35.5325 28.5775 24.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
|2019.01.28 02:10:11 37.1880 32.7575 7.1 -.- 2.4 -.- AGACOBA-GUNEYSINIR (KONYA) İlksel
|2019.01.28 00:29:42 41.0315 39.8873 16.8 -.- 2.1 -.- YALINCAK-(TRABZON) İlksel
|2019.01.28 00:07:35 37.1352 28.6013 36.8 -.- 1.0 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
|2019.01.28 00:04:06 39.0327 27.7598 7.2 -.- 2.1 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel