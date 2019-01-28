İzmir'de meydana gelen büyük depremin ardından vatandaşlar son meydana gelen depremleri araştırıyor. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin son depremlere ait verileri... Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

İzmir'de meydana gelen deprem, panik yarattı.



Deprem sonrası vatandaşlar internette son meydana gelen depremleri araştırmaya başladı.



ENDONEZYA'DA DEPREM



Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Aru Adalarının 112 kilometre kuzeybatısında olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.



Batı Sumba bölgesinde de çarşamba günü, 6,2 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.



İşte son depremlerin listesi:



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