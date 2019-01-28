Türkiye haftaya sis ve buzlanma ile başladı. Yurdun doğusunda kar yağışı sürüyor. Hakkari-Van karayoluna çığ düştü

Yurdun doğusunda kar yağışı ve olumsuz hava koşulları tüm şiddetiyle sürüyor. Hakkari-Van karayolunun ikinci tünel mevkisine çığ düştü.



Çığ nedeniyle yolun 100 metrelik bölümü kapandı. Mahsur kalan bir aile jandarma tarafından Hakkari merkezine götürüldü. Karla mücadele ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda yolu ulaşıma açtı. Hakkari-Çukurca karayolundaki Taşbaşı köyünde ise toprak kayması meydana geldi.



Ağrı'da Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu. 15 ağır tonajlı araç yolda mahsur kaldı. İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye geçen çok sayıda tır şoförü Doğubeyazıt-Çaldıran yol ayrımındaki dinlenme tesislerinde bekliyor.



Türkiye'nin büyük bölümünde yoğun sis ve buzlanma trafiği olumsuz etkiledi.



Yoğun sis, Konya, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da etkili oldu. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.



Ardahan kent merkezinde gece saatlerinde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Ardahan-Göle yolunda sis ve buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.



HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında ve Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine yoğun kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 12°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri ile Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Hakkari ve Van çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu

MUŞ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yoğun kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, doğu kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, gece saatlerinde yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 7 (60 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu doğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Salı) sabah saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, yarın (Salı) sabah saatlerinde 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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