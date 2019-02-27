banner1002
ASELSAN'ın cirosu 9 milyara ulaştı
ASELSAN'ın cirosu 9 milyara ulaştı
Şirketlerle ilgili 'spekülatif paylaşımlara' gözaltı
Şirketlerle ilgili 'spekülatif paylaşımlara' gözaltı
TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar
TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Aytaç Arman hayatını kaybetti

28 Şubat 2019 Perşembe Bolu'da yarın okullar tatil mi? (Kar yağışı sürüyor)

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Peki 28 Şubat 2019 Perşembe Bolu'da yarın okullar tatil mi?

28 Şubat 2019 Perşembe Bolu'da yarın okullar tatil mi? (Kar yağışı sürüyor)

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. 

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerini, güzergahı kullanmamaları yönünde uyardı.

Etiketler; #okul tatil mi #kar yağışı #bolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.