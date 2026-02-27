28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler
Kar yağışı bekleyenler için gözler Meteoroloji’ye çevrildi. 28 Şubat’ta kar yağacak mı, hangi illerde kar bekleniyor? İşte yanıtı...
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışı hafta sonu etkisini yeniden artırıyor.
28 Şubat Cumartesi günü için yayımlanan tahminlerde, kar yağışı beklenen iller MGM’nin tahmin haritasında netleşti.
Düzce
Bolu
Karabük
Kastamonu
Kırıkkale
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Kayseri
Niğde
Aksaray
Sivas
Tokat
Amasya
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Ağrı
Iğdır
Kars
Artvin
Ardahan
Van