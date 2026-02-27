28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler

Kar yağışı bekleyenler için gözler Meteoroloji’ye çevrildi. 28 Şubat’ta kar yağacak mı, hangi illerde kar bekleniyor? İşte yanıtı...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kar yağışı hafta sonu etkisini yeniden artırıyor.

28 Şubat Cumartesi günü için yayımlanan tahminlerde, kar yağışı beklenen iller MGM’nin tahmin haritasında netleşti.

1 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 2

Düzce
Bolu

2 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 3

Karabük
Kastamonu

3 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 4

Kırıkkale
Çorum

4 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 5

Yozgat
Kırşehir

5 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 6

Kayseri
Niğde

6 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 7

Aksaray
Sivas

7 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 8

Tokat
Amasya

8 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 9

Gümüşhane
Erzincan

9 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 10

Bayburt
Erzurum

10 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 11

Ağrı
Iğdır

11 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 12

Kars
Artvin

12 13
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler - Resim: 13

Ardahan
Van

13 13
kar yağışı Hava durumu van hava durumu düzce bolu