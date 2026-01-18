289 yerleşim birimine ulaşım kesildi: Kar ve tipi yolları yuttu

VAN’DA 25 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ekiplerinin kapalı yolları açmak için sahada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

HAKKARİ’DE KÖY VE MEZRA YOLLARI KAPANDI

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Çığ riski nedeniyle bazı güzergâhlarda çalışma yapılamazken, ekipler güvenli bölgelerde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ise Hakkari-Şırnak ve Hakkari-Çukurca kara yollarında çığ düşen noktalarda çalışma gerçekleştirdi.

BİTLİS’TE 128 KÖY YOLU KAPALI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 128 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirterek, kapalı yolların en kısa sürede açılacağını ifade etti.

Kentte ayrıca belediye ve Karayolları ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

MUŞ’TA 134 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muş’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 134 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.