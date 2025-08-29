29 Ağustos 2025 yol durumu: Hangi yollar kapalı, nerelerde çalışma var?

İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar:

TEM Otoyolu (Kandıra Kavşağı–İzmit Doğu Kavşağı)

0–7. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00–06.00 saatleri arasında Ankara–İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. TEM İzmit Doğu Gişeleri ve Kandıra Gişeleri girişleri ile Kuzey Marmara Otoyolu’ndan İstanbul yönüne girişler de kapatılacak.

Silifke–Mersin Yolu (49–50. km)

Çeşmeli–Erdemli–Silifke–Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akçakoca–Düzce Yolu (26–28. km)

Üstyapı onarımı sebebiyle Düzce–Akçakoca yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Ödemiş–Kiraz Yolu (8–13. km)

Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik, Kiraz–Ödemiş yönünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir–Ürgüp–Kayseri Yolu (55–58. km)

Yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale–Çan Yolu (31–33. km)

Devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye–Seydikemer–Kaş Yolu (30–37. km)

Yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücüler trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeli.

Sivas–Ulaş–Kangal Yolu (59–65. km)

Yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Cide–Doğanyurt–İnebolu Yolu (88–99. km)

Asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Artvin–ErzurumYolu (0–37. km)

20 tünelde yapılacak bakım–onarım çalışmaları kapsamında 27 Ağustos–5 Eylül 2025 tarihleri arasında, 08.00–17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.