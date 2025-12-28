29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve buzlanma riskine yol açınca bazı il ve ilçelerde okullar 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarının ardından valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.

Eğitime ara verilen yerler şu şekilde:

• Bolu – İl genelinde tüm okul ve kurslarda 1 gün tatil. Hamile, engelli ve çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kadın kamu çalışanları idari izinli.

• Düzce – İl genelinde okullar 1 gün tatil. Riskli birimlerde görev yapan personelin durumu birim amirince belirlenecek.

• Van – İl genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 gün tatil. 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli.

• Karabük – İl genelinde tüm eğitim kurumları 1 gün tatil. Hamile ve özel ihtiyaçlı personel idari izinli.

• Bartın – İl genelinde tüm okul ve kurslarda 1 gün tatil. Engelli, malul ve hamile personel ile kreşe giden çocuğu olan kadın personel idari izinli.

• Zonguldak – İl genelinde okullar 1 gün tatil. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) final sınavları 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendi.

• Kastamonu – Küre ilçesi – Tüm okullarda 1 gün tatil. Engelli ve hamile personel idari izinli.

• Şırnak – Beytüşşebap ilçesi – Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda 1 gün tatil kararı.

Van’da yağış nedeniyle 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu için kar yağışının devam edeceğini belirterek buzlanma, don ve çığ riskine karşı dikkatli olunması uyarısını yineledi.