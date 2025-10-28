29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için kararlar belli oldu!
Cumhuriyetin 102. yılı için nefesler tutulmuşken, milyonlarca vatandaş "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin ilanı olan bu çok özel günde, vatandaşlar toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığını bir kez daha merak ediyor. Bu sebeple, "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu art arda geliyor.
Ülkemizin en büyük milli bayramı olarak kabul edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yalnızca sayılı saatler kaldı.
Yurdun dört bir köşesinde bayram şerefine çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar, meydanları Türk bayrakları ile donatarak kutlama yapacak.
Bayram için nefesler tutulmuşken, bu resmi tatilde toplu ulaşımın durumu büyük merak konusu oldu. "Metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay ücretsiz mi" soruları giderek sıklaşıyor.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Peki, İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda megakent İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs, İETT, vapur, tramvay ve Marmaray ücretsiz olarak hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kendisine bağlı kent içi raylı sistem hatlarının da bedava olacağını kamuoyuna açıkladı.
ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara'da toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı da netleşti. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) Cumhuriyet Bayramı’mızın 102. yılı olan 29 Ekim 2025 Çarşamba günü vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet verecektir" denildi.
İZMİR ULAŞIM BEDAVA MI?
İzmir'de ulaşımın bedava olup olmayacağı da belli oldu. İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, ulaşım düzeni için özel bir uygulama gerçekleştirilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay, İZDENİZ ve İZTAŞIT hatlarında yüzde 50 indirimli bir tarifeye geçileceğini duyurdu. Ancak, TCDD ile ortak olarak işletilen İZBAN hattı, Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca 29 Ekim günü boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek.