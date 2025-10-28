29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için kararlar belli oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyetin ilanı olan bu çok özel günde, vatandaşlar toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olup olmadığını bir kez daha merak ediyor. Bu sebeple, "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu art arda geliyor.