29 Eylül Salı Sabahı Karayolları Kırmızıya Döndü: Hangi Otoyolda Hangi Şerit Açık?

29 Eylül 2026 Salı günü yayımlanan güncel rapora göre; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu bağlantı kolu, Artvin tünelleri ve Edirne-İstanbul D-100 aksı başta olmak üzere ana güzergahlarda kademeli şerit kapatmaları, tünel görüntü sistemleri bakımı, fiber altyapı çalışmaları ve karşı platforma çift yönlü aktarmalar uygulanıyor.

KGM yetkilileri, özellikle Ege otoyolundaki gün gün değişen şerit kapatmalarına, Karadeniz'deki 10 tünelde başlatılan mesaiye ve Edirne-İstanbul hattındaki 12 kilometrelik tek şerit kısıtlamasına karşı sürücülerin takip mesafelerini korumalarını, hız sınırlarına ve güzergahtaki yönlendirme levhalarına harfiyen uymalarını hatırlattı.

İşte bölge bölge ve güzergah güzergah salı gününe ait detaylı yol haritası:

EGE OTOYOLUNDA 5 GÜNLÜK KADEMELİ ŞERİT KAPATMA TAKVİMİ

Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu (Yenifoça Bağlantı Yolu): Otoyol bağlantısında 5 gün sürecek kademeli bakım mesaisi başlatılmıştır. Trafik düzeni gün gün şu şekilde işletilecektir:

29 Eylül – 01 Ekim 2026: Yenifoça istikameti 4-5. kilometreler arasında sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, akış sol şeritten kontrollü sağlanacaktır.

01 Ekim – 02 Ekim 2026: Yenifoça bağlantı yolu gişe istikametinde emniyet ve sağ şerit kapatılacak, trafik sadece sol şeritten verilecektir.

02 Ekim – 03 Ekim 2026: Gişe istikametinde bu kez sol şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım açık olan sağ şeritten aktarılacaktır.

KARADENİZ'DE 10 TÜNELDE GÖRÜNTÜLEME MESAİSİ

Hopa - Borçka - Artvin Yolu (10 Tünel Kesimi): Güzergahın 47 ile 64. kilometreleri arasında yer alan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında kamera ve görüntü sistemleri bakım-onarım çalışmaları başlatılmıştır. 29.09.2026 – 30.09.2026 tarihlerinde ve saat 08:00 ile 17:30 aralığında ulaşım her iki tüpte de tek şeritten kontrollü olarak verilmektedir.

MARMARA VE TRAKYA AKSINDA 12 KİLOMETRELİK TEK ŞERİT ALARMI

Edirne - İstanbul Yolu (45-57. km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 12 kilometrelik kesintisiz hat boyunca ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bozüyük - Bilecik - Mekece Yolu (2-7. km): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Ulaşım Bilecik-Mekece yönünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sürdürülmektedir.

BAŞKENT VE İÇ ANADOLU BAĞLANTI YOLLARINDA KAPANMALAR

Kızılcahamam - Kahramankazan - Ankara Yolu (15-19. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam yönü trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü olarak aktarılmaktadır.

Gerede - Çerkeş Yolu (2-5. km / Kemikli Rampası): Yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Gerede istikameti trafiğe kapalıdır. Ulaşım karşı platformdan çift yönlü devam etmektedir.

Ankara - Niğde Otoyolu (Kırşehir Bağlantı Yolu): Ankara-Niğde yönünde üstyapı çalışmaları nedeniyle sağ şerit kapatılmış olup, trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmaktadır.

Kırıkkale - Çorum İl Sınırı - Çorum Yolu (34. km): Fiber optik kablo altyapı tesisi çalışmaları yürütüldüğünden trafik akışı kontrollü olarak ilerlemektedir.

AKDENİZ VE GÜNEY GÜZERGAHLARI

Antalya - Alanya Yolu (62-64. km): Bölgedeki yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü şeritler üzerinden verilmektedir.

Çeşmeli - Kızkalesi Otoyolu: Otoyol yapım projesi kapsamındaki üstyapı faaliyetleri sebebiyle ulaşım kontrollü olarak işletilmektedir.