29 Eylül yol durumu: Hangi yollar kapalı, nerelerde çalışmalar sürüyor?

Trafiğe kapalı yollar ve devam eden çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Yola çıkacak sürücülere uyarıda bulunularak, çalışma yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil): O-5/02 Km:04- O-5/02 Km:06 kontrol kesim numaraları arasında üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. İstanbul istikametinde sağ şerit kapatılırken, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. (25.09.2025-30.09.2025)

İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın Çevre yolu): Üstyapı iyileştirme ve teşkil çalışmaları nedeniyle Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri arasındaki 0-2. km.ler arasında sağ ve emniyet şeridi kapatıldı. Trafik diğer şeritlerden sağlanıyor. (25.09.2025-20.10.2025)

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce İl Sınırı): Bolu Dağı Geçişinde, Ekrem Özdemir Viyadüğü’nde derz değişimi çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu: O-5/15 Km:11–O-5/15 Km:15 kesiminde genleşme derzi bakım onarım çalışması yapılacak. İstanbul istikametinde trafik bant aktarmasıyla düzenlenecek, karşı istikametten iki yönlü ulaşım sağlanacak. Çalışmalar 29.09.2025’te başlayacak, 06.10.2025’te tamamlanacak.

Niğde-Pozantı Otoyolu: 11-15. km.ler arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönü 1 numaralı şeritten, Adana yönü 1 ve 2 numaralı şeritten ulaşıma açık. (20.09.2025-15.10.2025)

Silifke-Mersin yolu: 40-41. km.ler arasında “Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi” kapsamında çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolu: 46-50. km.ler arasında üstyapı yenileme nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak veriliyor.

Gümüşhane-Bayburt yolu (Şehit Hamit Şahin Tüneli): 4. km’de bulunan tünelin her iki yönünde elektrik-elektronik bakım çalışması yapılacak. 29.09.2025-30.09.2025 tarihleri arasında 08:00-17:00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Isparta-Eğirdir yolu: 19-20. km.ler arasında bordür onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolu: 26-33. km.ler arasında farklı kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.