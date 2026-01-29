29 ilde aranıyordu... 48 suç sosyasıyla 3 yıldır aranan isim Aksaray'da yakalandı

Aksaray’da 48 ayrı suç dosyasıyla 29 ilde 3 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin operasyonuyla yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
29 ilde aranıyordu... 48 suç sosyasıyla 3 yıldır aranan isim Aksaray'da yakalandı
Yayınlanma:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan Umut B.'nin (28) Aksaray'da olduğunu tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan yakalama çalışmaları kapsamında, şahsın saklanabileceği bölgeler üzerinde detaylı saha araştırması yapıldı.

Yapılan takip çalışmaları sonucunda Umut B.'nin Turizm Caddesi'nde olduğu belirlendi. Vakit kaybetmeden harekete geçen asayiş ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. 29 ilde aranan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Aile Platformu’ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline destekMersin Aile Platformu’ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline destekGündem
Ev satacaklar dikkat: 1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!Ev satacaklar dikkat: 1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray
Günün Manşetleri
Gümrük Birliği'nde 29 kriz başlığından 15'i çözüldü
Bölünmüş yol ağımız Dünya çevresinin 4'te 3'üne ulaştı!
1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!
İşsizlikte 0,8 puanlık düşüş, işte son veriler...
Kars'ta şafak vakti fuhuş operasyonu
Son 5 günde 19 ilde dev operasyon
2026'nın ilk MGK'sı bitti
Putin ve Şara Moskova'da görüştü...
Milyonlarca hap ve tonlarca madde ele geçirildi
Diyarbakır ve Manisa’da dev operasyon!
Çok Okunanlar
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!
Deprem sonrası uzman isimden uyarı Deprem sonrası uzman isimden uyarı
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de
Araç sahipleri dikkat! Araç sahipleri dikkat!
Kar, sağanak, fırtına... Hangi illerde sarı kod ilan edildi? Kar, sağanak, fırtına... Hangi illerde sarı kod ilan edildi?