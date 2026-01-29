29 ilde aranıyordu... 48 suç sosyasıyla 3 yıldır aranan isim Aksaray'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir firari olan Umut B.'nin (28) Aksaray'da olduğunu tespit etti. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan yakalama çalışmaları kapsamında, şahsın saklanabileceği bölgeler üzerinde detaylı saha araştırması yapıldı.

Yapılan takip çalışmaları sonucunda Umut B.'nin Turizm Caddesi'nde olduğu belirlendi. Vakit kaybetmeden harekete geçen asayiş ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs, Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. 29 ilde aranan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.