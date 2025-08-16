29 ilde FETÖ operasyonu: 49 şüpheli yakalandı, 39’u tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda son durumu paylaştı.

Yerlikaya, jandarma ekiplerince 29 ilde son 10 gündür yürütülen operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 39’unun tutuklandığını belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, yakalanan kişilerin örgütün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerinin belirlendiğini, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurduklarının ve örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi. Ayrıca bazı şüphelilerin sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı kaydedildi.

Operasyonların Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat’ta gerçekleştirildiği açıklandı.

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzur ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

