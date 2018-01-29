Ülkemizin doğusu Sibirya soğuklarının etkisi altında... Batısındaki bazı iller ise bahardan kalma hava ile ısındı. Erzurum, Kars, Ağrı ve Tunceli’de kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı. Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 25,8 ile Ardahan’ın Çıldır İlçesinde kaydedildi.

Kara kış kendini yeniden hissettirdi. Doğu Anadolu Bölgesi Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti.



Eski kışları yaşayan yurttaşlar böyle dese de, Ardahan’da bölgenin en düşük sıcaklığı kaydedildi. Çıldır ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 25,8 derece ölçüldü.



Kentte kar yağışı az, dondurucu soğuk etkili olunca da, yurttaşların kaş ve kirpikleri dondu. Araçlar ve ağaçlar kırağı nedeniyle beyaza büründü. Tarihi Ardahan kalesinde kayalıklarda sarkıtlar oluştu.



Kar ve tipinin etkili olduğu kentlerde ise köy yolları ulaşıma kapandı. Erzurum, Kars, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 65 köy ve mahalleye ulaşılmadı.



Erzurum'da da Sibirya soğukları etkili. Öyle ki hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece kaydedildi. Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 90, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde 125 santimetre olarak ölçüldü.



İlçede soğuk hava nedeniyle arıza yapan otomobili çeken at arabası, ilginç görüntü oluşturdu.



Ülkemizin doğusu kar ve soğukla mücadele ederken iç ısıtan görüntüler Muğla’nın Marmaris ilçesinden geldi.



İlçede termometreler 19 dereceyi gördü. Hal böyle olunca da yurttaşlar sahilleri, sokakları, parkları doldurdu.



ulusal.com.tr