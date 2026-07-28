29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporda, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde artış göstereceği vurgulandı.
Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde derecelerin hızla tırmanması bekleniyor.
İŞTE 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞIRI SICAK BEKLENEN 24 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 24 il şu şekilde sıralandı:
İzmir
Manisa
Aydın
Muğla
Antalya
Denizli
Mersin
Adana
Osmaniye
Kahramanmaraş
Kilis
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa
Elazığ
Tunceli
Bingöl
Şırnak
Hakkari
Siirt
Batman
Muş
Diyarbakır
Mardin