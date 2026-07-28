29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselişe geçiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporda, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde artış göstereceği vurgulandı.

Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde derecelerin hızla tırmanması bekleniyor.

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 2

İŞTE 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞIRI SICAK BEKLENEN 24 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 24 il şu şekilde sıralandı:

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 3

İzmir

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 4

Manisa

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 5

Aydın

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 6

Muğla

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 7

Antalya

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 8

Denizli

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 9

Mersin

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 10

Adana

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 11

Osmaniye

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 12

Kahramanmaraş

Kilis
Gaziantep

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 13


Adıyaman
Şanlıurfa

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 14

Elazığ
Tunceli
Bingöl

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 15

Şırnak
Hakkari

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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 16

Siirt
Batman
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29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl - Resim: 17

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