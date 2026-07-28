29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! İşte Meteoroloji'nin aşırı sıcak uyarısı yaptığı 24 İl

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporda, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yurt genelinde artış göstereceği vurgulandı.

Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok ilde derecelerin hızla tırmanması bekleniyor.