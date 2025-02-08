29 yaşındaki erkek 13 yaşındaki kızı alıkoydu!
Diyarbakır’da 13 yaşındaki bir kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşayan H.A. (13), 3 Şubat’ta markete gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, H.A., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne teslim olurken, yanında bulunan şüpheli Z.Ş. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
H.A.’nın devlet korumasına alındığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı